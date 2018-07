Falcao García marca pela 13ª vez e Monaco derrota o Caen no Campeonato Francês

O Monaco confirmou o favoritismo neste sábado e derrotou o Caen por 2 a 0, em casa, pela décima rodada do Campeonato Francês. Um dos gols foi marcado de pênalti pelo atacante colombiano Falcao García.

Com o tranquilo resultado, o Monaco assegurou a segunda posição com 22 pontos, três atrás do líder Paris Saint-Germain, que encara o Olympique de Marselha no domingo. Já o Caen soma 15 e está em nono.

Atual campeão francês, o Monaco vinha de uma decepcionante derrota para o Besiktas, em casa, resultado que o complicou na Liga dos Campeões. Mas conseguiu se recuperar neste sábado com a boa vitória sobre o Caen.

E o triunfo começou a ser construído ainda no primeiro tempo, aos 21, quando o atacante Keita Balde abriu o placar. E, já aos 14 da etapa final, de pênalti, Falcao García definiu o confronto. Foi o 13º gol do artilheiro do campeonato - em segundo, o uruguaio Cavani, do PSG, marcou apenas oito.

Ainda neste sábado, com um pouco mais de dificuldades, o Nantes aproveitou o mando, derrotou o Guingamp por 2 a 1 e se garantiu em terceiro, com 20 pontos. O gol do triunfo foi marcado pelo volante Abdoulaye Touré aos 41 minutos do segundo tempo.

Jogando fora de casa, por sua vez, o Bordeaux decepcionou e foi derrotado pelo Amiens por 1 a 0, enquanto o Toulouse superou o Angers pelo mesmo placar e subiu para décimo.