Falcao Garcia perde pênalti e Monaco fica no 0 a 0 com o Lille no Francês

Após estrear com vitória no Campeonato Francês, o Monaco não saiu de um empate sem gols com o Lille neste sábado, em casa, no Stade Louis II. Falcao Garcia teve em seus pés a chance de dar o triunfo à equipe mas desperdiçou um pênalti no segundo tempo.

A penalidade foi marcada pelo juiz com a ajuda do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês), e desperdiçada pelo atacante colombiano no segundo tempo. Na cobrança, ele acertou o meio do gol, e o goleiro Mike Maignan defendeu. Os brasileiros Thiago Mendes e Thiago Maia estiveram em campo pelo Lille.

Com o resultado, as duas equipes ficam com quatro pontos na tabela e perdem a chance de dividir a liderança do torneio com o Paris Saint-Germain, que derrotou o Guingamp por 3 a 1 também neste sábado.

Quem fez sua parte na rodada foi o Dijon, que venceu o Nantes por 2 a 0 dentro de casa e chegou ao segundo triunfo seguido. O Montpellier venceu o Amiens fora de casa por 2 a 1 e conquistou seu primeiro triunfo na competição, assim como o Rennes, que superou o Angers por 1 a 0. Caen e Nice empataram em 1 a 1.

A segunda rodada será encerrada neste domingo com outros três jogos. Um deles será o duelo entre Olympique de Marselha, atual vice-campeão da Liga Europa, e o Nimes, que voltou à primeira divisão do futebol francês após 25 anos.