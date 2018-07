Diego Costa destaca papel de Mourinho para ajudar Falcao Garcia

Recém chegado de empréstimo ao Chelsea, Radamel Falcao Garcia pode recuperar seu apetite por gols sob a tutela do técnico José Mourinho, e os atuais campeões ingleses acabarão por se beneficiar da infrutífera passagem do atacante colombiano pelo Manchester United, avaliou o companheiro de equipe Diego Costa.

Falcao, de 29 anos, ganhou reputação como um dos mais temidos atacantes em atividade na Europa, tendo marcado 72 vezes em duas campanhas pelo Porto e 70 vezes em duas temporadas pelo Atlético de Madri, antes de ser comprado pelo Monaco por 80 milhões de dólares em 2013.

No entanto, após uma lesão nos ligamentos do joelho que o deixou de fora da Copa do Mundo de 2014, Falcao marcou apenas quatro gols em 29 jogos ao disputar a última temporada emprestado ao Manchester United.

“Radamel sabe o tipo de treinador que é Mourinho: um que é amado pelos jogadores por confiar neles e apoiá-los”, disse Diego Costa a jornalistas.

“Ele não contrata um jogador somente por qualquer motivo, e sim por ter confiança nele e querer que jogue como titular com frequência”, acrescentou o jogador brasileiro naturalizado espanhol.

Falcao, que chegou ao Chelsea emprestado pelo Monaco por uma temporada com a opção de contratado em definitivo pelo clube inglês, jogou ao lado de Diego Costa no Atlético de Madri. A dupla foi o pesadelo do Real Madrid na conquista da Copa do Rei, em 2013.