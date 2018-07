Falcao García sofre forte choque em jogo do Francês e vai para o hospital

O colombiano Falcao García deu um grande susto no confronto do seu Monaco diante do Nice, pelo Campeonato Francês. Nesta quarta-feira, o atacante sofreu um duro golpe em choque com o goleiro adversário e precisou ser encaminhado imediatamente a um hospital próximo ao estádio.

No fim do primeiro tempo da derrota do Monaco por 4 a 0 para o Nice, Falcao foi lançado em profundidade. O goleiro Cardinale deixou a meta para cabecear a bola e, em velocidade, chocou seu quadril com o peito do colombiano, que foi ao chão aparentando ter dificuldades para respirar.

Falcao deixou o gramado andando, mas precisou ser encaminhado para exames. O técnico do Monaco, o português Leonardo Jardim, se revoltou com a postura da arbitragem, que marcou falta do colombiano no lance. "Falcao está no hospital para exames, ainda não sabemos os resultados. Em Portugal, aquele lance chama 'sanduíche'. Fiquei surpreso que a falta aqui tenha sido marcada contra a gente", comentou.