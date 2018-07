Falcao García sofre grave lesão e pode não jogar a Copa do Mundo

CHASSELAY - O atacante colombiano Falcao García sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo nesta quarta-feira e corre risco de ficar fora da Copa do Mundo. Antes de se machucar, ele havia marcado um dos gols na vitória do Monaco por 3 a 0 sobre o modesto Chasselay, da quarta divisão. O jogo, fora de casa, foi válido pela quarta fase da Copa da França.

O Monaco, por meio de seu site oficial, confirmou que a lesão é no joelho esquerdo. Ainda segundo o clube, Falcao García passará por novos exames para detectar o grau da lesão. Há suspeita de rompimento dos ligamentos.

O volante e capitão da equipe, Toulalan, teme pelo pior. "Estamos perdendo Radamel. É um golpe sério para o futuro. Acho que a lesão é grave. As informações não são tranquilizadoras", disse o jogador ao jornal francês L''Equipe.

Falcao García deixou o gramado carregado em uma maca. Ele sofreu uma falta aos 40 minutos do primeiro tempo. O colombiano recebeu um carrinho por trás do zagueiro Ertek dentro da área. O árbitro sequer marcou pênalti no lance. Rivière, o jogador que substituiu o colombiano, marcou os outros dois gols e selou a vitória por 3 a 0 do Monaco, que se classificou às oitavas de final.

Depois do jogo, o técnico do Monaco, o italiano Claudio Ranieri, mostrou pessimismo pelo que aconteceu com o atacante colombiano. "Espero que a lesão de Falcao não seja grave. Espero", afirmou o treinador.