Falcão lamenta empate e diz que Inter podia vencer

"Não fomos brilhantes, mas quem deveria ter saído com a vitória daqui é o Inter. Criamos as melhores oportunidades, mas vale destacar também que esta gurizada do Santos quer mostrar serviço e nada melhor que enfrentar o Internacional. Foi um jogo com dois lados: não jogamos tão bem, mas merecíamos a vitória", comentou.

A opinião foi compartilhada pelo atacante Leandro Damião, que desperdiçou uma chance de gol nos instantes finais do duelo com o Santos. "Não consegui fazer o gol no final ali. O goleiro foi bem. Merecíamos a vitória, mas agora temos a estreia no Beira-Rio e a semana cheia para trabalhar", disse.

Autor do gol do Internacional, o atacante Zé Roberto lembrou que o Santos dificilmente consegue bons resultados em casa e, por isso, o empate não deve ser lamentado. "São poucos os times que vão vir aqui e tirarão pontos do Santos. Fico feliz pelo gol, pois comprova o meu trabalho que vem sendo bem feito", afirmou Zé Roberto.

Já o goleiro Renan aprovou o desempenho do Internacional, mas já pensa no duelo com o Ceará, no próximo sábado, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão. "Controlamos o Santos mas não conseguimos a vitória. Agora é focar no Ceará no Beira-Rio", disse.