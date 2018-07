Falcão mantém Andrezinho no time titular do Internacional

O técnico Paulo Roberto Falcão sinalizou nesta terça-feira pela manhã, em treino no Beira-Rio, que deverá manter o meia Andrezinho na equipe titular do Internacional na partida desta quinta, contra o Peñarol, em Montevidéu, no Uruguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Na atividade, o treinador escalou a sua equipe no esquema 4-4-2, com a seguinte formação: Renan; Nei, Bolívar, Rodrigo e Kleber; Bolatti, Guiñazu, Andrezinho e D''Alessandro; Leandro Damião e Rafael Sobis. Durante o treino, Falcão testou as entradas de Tinga e Oscar nos respectivos lugares de Bolatti e Sobis, que foram apenas poupados de uma parte do coletivo.

Antes da chegada de Falcão ao clube, Oscar vinha se firmando como um dos principais destaques do time na temporada, mas o treinador optou pela escalação de Andrezinho como titular nos três últimos confrontos da equipe, enquanto o jovem meio-campista perdeu espaço entre os titulares após sofrer uma lesão no tornozelo que interrompeu a sua boa sequência de partidas.

Depois do treino desta terça, o elenco do Inter se apresenta na manhã de quarta no Beira-Rio para, em seguida, viajar para Montevidéu, onde pretende realizar, às 18 horas do mesmo dia, o treino de reconhecimento do Estádio Centenário, palco do confronto desta quinta, às 19h30 (de Brasília).