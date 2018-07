Falcao mantém campanha perfeita do Atlético de Madri em casa

O atacante colombiano marcou seu 21o gol da campanha aos 38 minutos do primeiro tempo e viu o capitão Gabi ser expulso com dois cartões amarelos pouco antes do intervalo. O Atlético ficou com um homem a menos durante todo o segundo período.

O time de Diego Simeone manteve-se firme e foi a 56 pontos em 25 jogos na segunda colocação de La Liga, 12 atrás do líder Barcelona, que venceu o Sevilla de virada por 2 x 1, em casa, no sábado.

O atual campeão Real Madrid está em terceiro, com 52 pontos, depois de vencer por 2 x 1 o Deportivo La Coruña, também no sábado.

Simeone colocou força total em campo, diferentemente dos outros semifinalistas da Copa do Rei, como Barça e Real, que se enfrentam pelo jogo de volta na terça-feira, e mesmo o Sevilla, oponente do Atlético de Madri na quarta-feira.

O Atlético pressionou os visitantes e conseguiu um pênalti quando Diego Costa foi derrubado dentro da área.

Falcao mandou o goleiro para o lado errado e, com um homem a menos depois da expulsão de Gabi, os anfitriões seguraram o Espanyol no segundo tempo para chegar a 13 vitórias em 13 jogos pelo Campeonato Espanhol desta temporada.

Os visitantes de Javier Aguirre, em 13o lugar com 31 pontos, foram derrotados pela segunda vez em 12 partidas desde que o mexicano assumiu o lugar de Mauricio Pochettino, em novembro, com o time na parte de baixo da tabela.

Mais cedo, o Rayo Vallecano ficou mais longe de jogar a Liga Europa na próxima temporada ao perder por 2 x 1, em casa, para o Real Valladolid, e continuar em sétimo com 37 pontos.

O defensor do Rayo, Jordi Amat, marcou contra aos 26 minutos do segundo tempo, mas retificou a situação um minuto depois quando surpreendeu o goleiro visitante com um espetacular chute de 40 metros.

Ex-jogador do Manchester United, o atacante Manucho fez o gol da vitória a 10 minutos do fim e colocou o Valladolid em 11o lugar com 33 pontos.

O novo técnico do Celta de Vigo, Abel Resino, começou com uma vitória em casa por 2 x 1 contra o seu ex-clube, o Granada. Foi a primeira vitória do time em sete partidas.

O gol da vitória foi de Mario Bermejo, aos 36 minutos do segundo tempo, com um chute de sorte que bateu na parte de dentro da trave. O Celta continua na zona de rebaixamento com 23 pontos.