Falcao marca 5 e Atlético de Madrid massacra o lanterna

O resultado fez a equipe madrilenha chegar aos 37 pontos e ficar a três do Barça, que ainda neste domingo enfrentará o Betis, em Sevilha, no último jogo do dia pela 15.ª rodada. Já o La Coruña afundou ainda mais em sua luta para sair da zona do rebaixamento, pois caiu para a lanterna, com apenas 11 pontos, mesma pontuação do Espanyol, penúltimo colocado e em vantagem no saldo de gols.

Essa foi a 12.ª vitória do Atlético neste Espanhol, sendo que agora a equipe acumula 35 gols em 15 partidas, nas quais foi vazado apenas 13 vezes. Já o La Coruña vem sendo o principal "saco de pancadas" da competição, com 37 gols sofridos.

Para massacrar o La Coruña, a equipe da capital espanhola abriu 3 a 0 já no primeiro tempo. Após Diego Costa inaugurar o placar aos 23 minutos, Falcao iniciou o seu show aos 28 e depois ampliou aos 42. E, na etapa final, marcou nada menos do que três gols seguidos em apenas sete minutos, ao balançar as redes aos 19, 22 e 26.

O curioso é que cada gol do colombiano foi marcado de uma forma diferente. O primeiro veio através de um disparo cruzado rasteiro da direita. O segundo aconteceu por meio de forte chute de fora da área pelo alto. Já o terceiro ele converteu com uma cobrança de pênalti, antes de fazer o quarto de cabeça e finalmente o quinto por meio de uma jogada individual dentro da área.

Com os cinco gols diante do La Coruña, Falcao ultrapassou Cristiano Ronaldo e se tornou o mais novo vice-artilheiro deste Espanhol, com 16 bolas na rede, contra 13 do astro português do Real Madrid. Messi, do Barcelona, já iniciou a partida do Barcelona deste domingo com 21 gols, no topo da lista de artilheiros.