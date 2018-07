Falcao marca no fim e Atlético vence no Espanhol

O triunfo levou o Atlético aos 22 pontos, mesmo número do Barcelona, que segue na ponta por conta do saldo de gols. Na próxima rodada, o time madrilenho enfrentará o Osasuna, em casa, domingo que vem. Já a Real Sociedad é apenas a 15.ª na tabela e agora vai buscar a reabilitação diante do Valladolid, fora de casa, no dia 29.

O gol que deu a vitória ao Atlético aconteceu quase no fim do jogo, quando Falcao Garcia aproveitou falta pelo lado esquerdo e bateu com perfeição. Foi o nono gol dele na competição, se igualando a Cristiano Ronaldo na segunda colocação da artilharia, dois gols atrás de Lionel Messi.

Ainda neste domingo, o Betis perdeu a chance de se aproximar das primeira colocações ao empatar por 0 a 0 com o Osauna, fora de casa. O time de Sevilha chegou aos 13 pontos, na quinta colocação, enquanto os visitantes foram a cinco pontos e estão na lanterna da competição.

Isso porque o Espanyol venceu em casa o Rayo Vallecano, por 3 a 2, e deixou a última colocação. O time catalão também alcançou os cinco pontos, mas leva vantagem no número de gols marcados. Enquanto isso, o Rayo é o 12.º, com dez pontos.

Nas outras duas partidas do dia, duas vitórias dos visitantes. O Levante derrotou o Getafe por 1 a 0 e chegou á sexta posição, com 13 pontos, enquanto o Zaragoza passou pelo Granada por 2 a 1 e é o 14.º, com nove pontos.