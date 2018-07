Falcao marca pelo 11º jogo seguido e Atlético vence MADRI - O Atlético de Madrid manteve a sua perseguição ao Barcelona neste domingo, ao vencer o lanterna Osasuna, por 3 a 1, em casa, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Falcao Garcia marcou seu décimo gol na competição, mas segue atrás de Messi, que já marcou 13. O colombiano balançou as redes pelo seu 11.º jogo seguido, contando o time e a seleção. Ele só passou em branco no primeiro jogo do nacional.