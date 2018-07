Falcão mira quarto título do Campeonato Brasileiro no Internacional

PORTO ALEGRE - Depois de conquistar o título do Campeonato Gaúcho no último fim de semana, o técnico Paulo Roberto Falcão já mira uma nova conquista do Internacional. O treinador já pensa no duelo com o Santos, sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro, e avisa que objetivo do clube gaúcho será conquistar o seu quarto título do Campeonato Brasileiro.

"Vai ser um Brasileirão muito difícil. As equipes estão montadas há bastante tempo, pelo menos com um estrutura, como Santos, São Paulo e Corinthians. Tem times que estão com o mesmo técnico. Vai ser uma competição interessante, e o Inter não pode pensar em outro objetivo a não ser o título", afirmou.

Como jogador, Falcão participou dos três títulos do Internacional no Campeonato Brasileiro, conquistados em 1975, 1976 e 1979. "O Inter teve um grupo muito forte nos anos 70, quando fomos três vezes campeões. Agora não é diferente. É claro que precisamos buscar alguns reforços, mas pela história que temos nesta competição, entramos no grupo de cima na busca pelo título", avaliou.

Satisfeito com o rendimento de Leandro Damião, Falcão acredita que o atacante pode ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. "Espero que o Damião confirme todas as expectativas. Se ele terminar como goleador, vou ficar muito feliz. Nos títulos de 75 e 76, o time teve o goleador da competição (Flávio e Dario, respectivamente). Tomara que seja a consagração do time no Brasileirão", disse.