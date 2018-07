Falcao pode jogar nas duas posições do ataque, diz Mourinho

O treinador do Chelsea, José Mourinho, disse que poderá passar a escalar seu time com dois atacantes a partir da próxima temporada, com a chegada do colombiano Radamel Falcao vindo de empréstimo do Monaco.

Falcao não teve grande desempenho com a camisa do Manchester United na temporada passada, mas Mourinho acredita no potencial do jogador que agora vestirá a camisa 9 do Chelsea.

Diego Costa assumiu a maior parte da responsabilidade de marcar os gols na última temporada, já que ele era o único centroavante em um sistema 4-2-3-1, mas depois de um início impressionante ele passou a ter mais dificuldades na frente.

Loic Remy seria uma opção com velocidade e profundidade em campo, mas Falcao, acredita Mourinho, tem condições de jogar ao lado dos dois (Remy e Costa).

Falcao só foi conhecer seus novos colegas de time em Nova York, onde o Chelsea empatou em 2 x 2 com o Barcelona em partida amistosa. Mas Mourinho já viu o suficiente para acreditar que ele possa ter uma grande temporada no Stamford Bridge.

"Eles jogaram muito bem, não apenas deixando o time mais ofensivo mas também com um jogador a menos no meio-campo eles fecharam os espaços em frente à linha do meio-campo. Nós podemos jogar com dois (no ataque)", disse Mourinho.

"Falcao entrou e repentinamente o time se tornou mais direto e objetivo. Eles fecharam os espaços e encurralaram o adversário em seu campo. Falcao segurou a bola muito bem."

"Estou muito feliz com essa primeira semana dele. Gosto muito dele como jogador. O time joga muito bem com um atacante de sua qualidade."

"Ele não é apenas um cara que pode marcar gols; ele também pode contribuir bastante para a qualidade do jogo."

Falcao deve jogar neste domingo a Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, já que Diego Costa tem uma leve lesão e é dúvida.

(Reportagem de Martyn Herman)