Falcão prevê mudanças no Inter para Gre-Nal, mas faz mistério

PORTO ALEGRE - Às vésperas de disputar seu primeiro Gre-Nal como técnico, Falcão antecipou que fará mudanças no time do Internacional para o clássico com o Grêmio, domingo, no Beira-Rio, mas fez mistério e não deu indicações de quem entrará na equipe titular. Uma das mudanças acontecerá no meio-campo. Bolatti foi expulso na semifinal contra o Juventude e não poderá enfrentar o Grêmio. Falcão, contudo, não adiantou quem será o substituto do argentino.

"Todo mundo tem chance de jogar. Podem aparecer modificações do meio para frente. Já tenho as alternativas definidas, mas vou passar antes para os atletas", despistou o treinador, ao fim do treino deste sábado, se referindo às alterações em relação ao jogo contra o Peñarol, na quinta.

"É claro que o pouco tempo de preparação atrapalha, mas eu sabia que seria assim. Fizemos quatro jogos em 16 dias, é decisão atrás de decisão. Mas estamos bem preparados. Confio na força do grupo", afirmou, confiante.

A maratona de jogos, porém, não assusta o treinador, que cobrou uma postura ofensiva do Inter. "Quero um time que se imponha independente do adversário. Contra o Peñarol, em nenhum momento a gente não teve o controle do jogo. Temos que continuar nos impondo. Ainda estamos longe do que podemos jogar em termos táticos, mas muito acima do que eu esperava nestes poucos dias de trabalho", comentou.

Confira a lista dos atletas relacionados para o Gre-Nal:

Goleiros: Renan e Muriel;

Zagueiros: Bolívar, Rodrigo, Índio e Juan;

Laterais: Nei e Kleber;

Volantes: Guiñazu, Wilson Matias, Glaydson e Tinga;

Meio-campistas: Andrezinho, D''Alessandro, Zé Roberto, Oscar, Ricardo Goulart;

Atacantes: Leandro Damião, Rafael Sobis e Cavenaghi.