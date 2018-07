Falcão reclama de falta de atenção do Inter em derrota O Internacional não começou bem a decisão do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, a equipe perdeu a primeira partida para o Grêmio, por 3 a 2, em casa, e precisará reverter o resultado no próximo domingo, no estádio Olímpico, para ficar com o título. Para o técnico Paulo Roberto Falcão, faltou atenção aos jogadores durante o jogo.