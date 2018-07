Falcão relembra em livro a inesquecível seleção da Copa da Espanha

SÃO PAULO - Paulo Roberto Falcão lançou em São Paulo o livro Brasil 82: o time que perdeu a Copa e conquistou o mundo. A obra (Editora AGE, 120 páginas, R$ 29) é um tributo a um time que continua amado por quem o viu jogar mesmo passados 30 anos da dolorosa derrota por 3 a 2 para a Itália no Mundial disputado na Espanha. “Alguém que viveu dentro daquele grupo tinha de deixar escrito o que aconteceu”, diz Falcão.

O livro tem prefácio do italiano Paolo Rossi, autor dos três gols que encerraram a trajetória de uma seleção extraordinária. “Aquele Brasil parecia um time de marcianos. Eles podiam jogar de olhos vendados, tamanho o entendimento que tinham”, escreveu o carrasco.

Falcão conta histórias ocorridas na preparação para o Mundial e durante a disputa do torneio. E reserva uma parte para que todos os jogadores utilizados por Telê Santana na partida contra a Itália (os titulares e mais Paulo Isidoro, que entrou no lugar de Serginho no segundo tempo) respondam à seguinte pergunta: “Por que perdemos?” Só faltou a opinião do Doutor Sócrates, que já tinha morrido quando Falcão começou a preparar o livro.

Sua resposta para a pergunta que ele escuta até hoje aonde quer que vá ficou propositalmente para as páginas finais. E ele conclui: “Não perdemos, ganhamos. Ganhamos o privilégio de participar daquela seleção mágica que jogava para a frente, com alegria, talento e prazer. Ganhamos um prêmio mais importante do que o título, que é o reconhecimento do mundo para o nosso jogo bonito. Aquele Brasil de 82 foi um campeão de encantamento.”