Falcao se machuca e desfalca Colômbia nas eliminatórias

Falcao está voltando ao seu clube, o Atlético de Madri, para se recuperar, e não jogará na sexta-feira contra a Venezuela e na terça contra a Argentina -- ambos os jogos no Metropolitano, na cidade portuária de Barranquilla.

"Durante um movimento normal no treino (na quarta), Falcao chutou a bola com a perna esquerda e sentiu uma dor no músculo adutor da perna direita", disse Carlos Ulloa a jornalistas.

"Com a proximidade da partida contra a Venezuela, a menos de 48 horas, achamos prudente não tê-lo em mente para essa partida por causa da dor que ele está sentindo."

Falcao marcou o gol da vitória da Colômbia quando a seleção ganhou da Bolívia em La Paz no mês passado.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)