Falcão tem dúvida no meio-campo para escalar o Inter O técnico Paulo Roberto Falcão tem apenas uma dúvida para escalar o Internacional para o jogo deste domingo contra o Juventude, partida válida pelas semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. D''Alessandro, suspenso, não joga. Oscar e Zé Roberto são as opções do treinador. No gol, Renan segue substituindo Lauro.