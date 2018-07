Falcão tem problemas para escalar meio-campo do Inter Dois dias depois de garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Inter voltou a treinar nesta quinta-feira sob o comando de Paulo Roberto Falcão. Depois de saber que o Peñarol será seu adversário na próxima fase da competição continental, o time colorado foca o Juventude, rival de domingo, pelas semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho.