'Fale menos e faça mais', diz Teixeira à presidente do Flamengo

Se nesta quarta-feira, a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, fez duras críticas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por não reconhecer o rubro-negro carioca como Campeão Brasileiro de 1987, o troco veio nesta quinta, com a declaração do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. 'Que fale menos e faça mais', disse ele.

Segundo Amorim, a atitude da CBF seria fruto de um problema pessoal, já que ela não teria votado no candidato Kleber Leite, apoiado por Ricardo Teixeira na eleição para presidente do Clube dos 13.

Teixeira, no entanto, rebateu fazendo alusão às equipes do Fluminense, Palmeiras e Bahia, que não votaram no candidato da CBF e, mesmo assim, tiveram reconhecimento na unificação dos títulos realizada nesta quarta-feira

Segundo ele, é "ridículo justificar incompetência administrativa com isso" e mandou seu recado à presidente flamenguista: "que fale menos e faça mais, porque esse ano em termos de resultados foi fraco demais".

Discussão. Em 1987, houve uma divisão da disputa do Campeonato Brasileiro. O vencedor do torneio realizado pelo Clube dos 13 foi o Flamengo. E quem levou a taça do campeonato organizado pela CBF foi o Sport. Havia a previsão do cruzamento entre os dois campeões, mas isso não aconteceu.