'Falei com o Felipão antes de aceitar', diz Julio Cesar ao escolher jogar na MLS

TORONTO - Já garantido como titular do Brasil na Copa pelo técnico Luiz Felipe Scolari, Julio Cesar foi apresentado nesta sexta-feira como novo jogador do Toronto FC, time canadense que joga a MLS (Major League Soccer), o campeonato norte-americano de futebol. Em entrevista coletiva, o jogador revelou que conversou com Felipão e com o coordenador técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, antes de aceitar a proposta.

"Falei com Scolari e Parreira primeiro, especialmente o Parreira, porque ele trabalhou aqui, conhece muito bem a liga. Ele me disse: se você for lá, você vai jogar numa grande liga. Quando falei com ele e ele me disse isso, não tive dúvidas de vir rapidamente", explicou Julio Cesar, que vai ser comandado por Ryan Nelsen, seu ex-companheiro de clube no Queens Park Rangers, na Inglaterra.

"Eu conheço o técnico muito bem, joguei com ele no QPR. Falei com ele pelo telefone e ele me disse: se você vier eu ficarei feliz, a porta está sempre aberta para você. Comecei a falar com minha família, eles ficaram felizes, e será uma nova experiência, uma nova cidade", completou Julio Cesar.

Questionado sobre por que não fechou com o Grêmio, que também fez proposta para contar com Julio Cesar, o goleiro foi sucinto. "É fácil. Porque não chegamos a um acordo entre eu, o QPR e o Grêmio. Meu agente falava com eles, mas não chegamos ao melhor acordo para todos. É essa a razão que eu não assinei com eles."

Julio Cesar precisou passar por uma cirurgia no dedo médio da mão esquerda em setembro do ano passado, após sofrer uma fratura em treino do QPR, e com isso teve a sua continuidade no time que hoje ocupa a segunda divisão do Campeonato Inglês atrapalhada. Porém, ele voltou a defender a seleção brasileira ainda no ano passado, em novembro, nos amistosos contra Honduras e Chile.

Após perder o posto de titular para Robert Green no QPR, Julio Cesar disputou apenas uma partida pela equipe inglesa nesta temporada europeia, e amargou uma goleada de 4 a 0 para o Everton, em janeiro, pela Copa da Inglaterra. No Toronto, ele fica por empréstimo até o fim do ano.

Campeão da Copa das Confederações pelo Brasil em 2009 e 2013 e titular da seleção na Copa de 2010, Julio Cesar é mais um jogador badalado a vestir a camisa do Toronto FC, que recentemente acertou a contratação do atacante Jermain Defoe junto ao Tottenham e anunciou como reforço Michael Bradley, jogador da seleção norte-americana que defendia a Roma.