Falha técnica para venda de bilhetes da Copa das Confederações

SÃO PAULO - A nova fase de venda de ingressos para a Copa das Confederações, que será realizada em junho deste ano no Brasil, foi interrompida nesta sexta-feira por causa de uma falha técnica. A página de solicitação de entradas no site da Fifa, único meio disponível para aquisição dos bilhetes, está temporariamente fora do ar, segundo a entidade, para que seja corrigido os problema.

"Devido a um problema técnico, a página de solicitação de ingressos para a Copa das Confederações está temporariamente fora do ar para permitir que a MATCH Services AG, prestadora de serviços para a Fifa, corrija os erros técnicos. Os torcedores serão informados num momento posterior. A MATCH Services AG pede desculpas pelo transtorno e pela frustração causada. Os clientes podem enviar perguntas para o e-mail enquiries@2013FTC.com ou ligar para 0300 021-2014 para obter informações adicionais sobre a venda de ingressos", anunciou a Fifa no seu site oficial.

Essa nova fase da venda de ingressos para a Copa das Confederações começou na noite de quinta. Segundo o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, 291,2 mil bilhetes estão à disposição dos torcedores nesta nova fase de comercialização. A compra é por ordem de chegada.

Antes disso, segundo balanço da Fifa, depois da pré-venda (exclusiva para clientes do cartão de crédito Visa) e da primeira fase de comercialização, 52% das entradas já foram reservadas até agora. Além disso, não há mais ingressos para os jogos do Brasil contra o Japão (em Brasília) e a Itália (em Salvador), ambos da fase de grupos.

Até agora, foram reservadas 342.348 entradas - 98% para brasileiros, mas com pedidos de 138 países diferentes. Na primeira fase de venda, houve sorteio dos bilhetes diante dos mais de 400 mil pedidos que foram feitos. Os contemplados já foram informados por e-mail.