Falhas em campo podem fazer o Palmeiras não atingir meta do marketing

SÃO PAULO - O Palmeiras corre contra o tempo para conseguir atingir um objetivo traçado em março que caso não seja realizado, só aumentarão as críticas em cima do marketing do clube. A meta era chegar no fim do ano com 40 mil sócios, mas a marca está um pouco distante de ser batida.

Neste momento, pouco mais de 37 mil palmeirenses fazem parte do projeto de sócio-torcedor Avanti. Em março, quando Paulo Gregoraci e Marcelo Giannubilo assumiram o marketing do clube, o Palmeiras tinha cerca de 10 mil sócios e o objetivo era quadruplicar o número.

Para tentar dar um “arranque final”, o clube pegou carona no “Black Friday” – um dia em que as lojas dão grandes descontos – e lançou o “Green Week”, uma semana de altos descontos para quem quisesse se tornar sócio. A promoção, que terminou ontem, não parece ter caído nas graças do torcedor. Apenas 353 assinaturas foram feitas.

A diretoria mostra otimismo e acredita que consiga chegar aos 40 mil antes do fim do ano. A esperança é que muitos torcedores resolvam presentear palmeirenses com o programa. E a chegada de reforços também podem servir como motivação.

Para justificar o fato de ainda não conseguir ter atingido a meta, a diretoria aponta vários motivos. Embora o time tenha vencido com sobras a Série B, o desempenho da equipe, por diversas vezes, decepcionou e isso reflete diretamente nos números. As eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores também frustrou muitos palmeirenses.

Outro sério problema foi o excesso de perda de mandos, o que afasta o interesse do torcedor em se tornar sócio para ter desconto em ingressos, mas os jogos serem longe de São Paulo. Das 19 rodadas como mandante, apenas em 12 o clube atuou na capital.