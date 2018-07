Falhas na Vila Belmiro evidenciam fragilidade defensiva do São Paulo

O primeiro gol do Santos, por exemplo, expôs as falhas de marcação da equipe. Geuvânio pegou a bola em seu campo e correu com ela até o outro lado para marcar o gol sem ser bem vigiado. "A gente tinha de ter matado a jogada lá na frente, quando tivemos a possibilidade e não fizemos", reclamou o goleiro Rogério Ceni.

Michel Bastos concorda com a avaliação do capitão e lamenta que isso ocorra mais uma vez na temporada. "Às vezes, nosso time é um pouco imaturo. Poderíamos ter segurado a bola antes, no gol deles. Sabendo que é um jogador rápido, que chuta bem, não pode deixar ele partir assim do meio de campo", disse.

O volante Wesley, que não está inscrito na Libertadores, lamentou a eliminação no Paulistão e considera que o São Paulo pagou pelos próprios erros. "Demos alguns espaços e eles conseguiram chegar. Futebol é assim. Tivemos até mais posse de bola no segundo tempo, mas não deu."

O time volta nesta segunda-feira aos treinamentos e a pressão será grande em cima dos jogadores. O time tem dois pontos à frente do San Lorenzo na Libertadores e precisa de um resultado igual o melhor do que o do rival argentino para não cair ainda na fase de grupos. "Faltou o que fizemos no fim. Fomos para cima e conseguimos o gol. Fiz o meu melhor, lutei, trabalhei e agora é trabalhar mais ainda", concluiu Alexandre Pato.