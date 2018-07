Falido e rebaixado, Parma bate tricampeã Juventus em casa

O lanterna e rebaixado Parma derrotou a líder Juventus por 1 a 0 neste sábado, em casa, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado, no entanto, não altera a posição de nenhuma das equipes na tabela. Os anfitriões continuam em último com apenas 16 pontos e o time alvinegro segue disparado na ponta, com 70, 14 pontos à frente da Roma, a segunda colocada.

O gol da partida saiu aos 15 minutos do segundo tempo. Mauri bateu da entrada da área e acertou o ângulo do goleiro. Com o resultado, o Parma acabou com uma sequência invicta da Juventus que durava 20 partidas - a última derrota aconteceu em 29 de outubro de 2014, para o Genoa, também por 1 a 0, fora de casa.

A líder do Campeonato Italiano agora concentra-se para a Liga dos Campeões. Na terça-feira, 15h45 (de Brasília), recebe o Monaco, no jogo de ida das quartas de final. O Parma, que decretou falência nesta temporada, cumpre tabela pelo Nacional no próximo dia 19 contra o Empoli, fora de casa.

Em outro jogo já encerrado do Italiano disputado neste sábado, O Genoa derrotou o Cagliari por 2 a 0, em casa. O francês Babacar M''Baye Niang e o espanhol Iago Falqué marcaram os gols da partida. O resultado leva o time da casa para a nona colocação com 41 pontos e os visitantes continuam em penúltimo lugar, com 22.