Falsa ameaça de bomba em Cape Town

A polícia da Cidade do Cabo investiga a falsa ameaça de bomba que resultou ontem na evacuação do Estádio Green Point, um dos palcos da Copa do Mundo da África do Sul. A ameaça foi feita pela manhã, por telefone, num momento em que dezenas de turistas e trabalhadores estavam no local.

A Arena ficou fechada por cerca de três horas. A varredura no estádio foi feita por homens do esquadrão antibomba e por cães farejadores. Nada foi encontrado e o Green Point foi reaberto às 13h30. Ele recebera oito jogos do Mundial.

Pela manha, em Johannesburgo, foi inaugurado oficialmente o IBC, centro de transmissão de TV e rádio, e o chefe do Comitê Organizador da Copa de 2010, Danny Jordaan, aproveitou para dar mais uma de suas sempre desejadas entrevistas.

Como sempre, disse estar tudo sob controle para a realização do Mundial e fez uma recomendação ao Brasil, sede da competição em 2014.

"Trabalhem duro e comecem cedo", aconselhou, no que também pode ser entendido como a admissão de que a África do Sul relaxou nos prazos. Por fim, teve de correr para deixar os estádios prontos. Mas várias obras de infraestrutura continuam inacabadas.

Vestindo a camisa amarela da seleção sul-africana, assim como Jerome Valcke, secretário geral da Fifa que estava a seu lado - sexta-feira é o dia do Football Friday, campanha do governo que estimula os sul-africanos a usaram camisas amarelas e que pegou, pois muita gente adota a cor ate mesmo no trabalho -, Jordaan foi bombardeado por perguntas sobre segurança, ameaça terrorista, greves, deficiência na infraestrutura, mas não perdeu a calma. "Estamos prontos", garantiu várias vezes.

Ele lamentou a não-convocação de Ronaldinho Gaúcho para a seleção brasileira que disputará a Copa. Disse que, assim como praticamente todos os sul-africanos, tornou-se fã do jogador quando ele esteve no país com o Barcelona, há alguns anos. "O povo adora o Ronaldinho. Muitos ficaram frustrados porque ele não virá".