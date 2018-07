Falsa ameaça de bomba suspende jogo de futebol na Costa Rica

Uma falsa ameaça de bomba foi responsável por suspender, neste domingo, um jogo válido pelo Torneio Apertura da Costa Rica, disputado entre as equipes Saprissa e Grecia, na capital San José. A partida foi interrompida aos 35 minutos do segundo tempo, quando o placar registrava 6 a 1 para o mandante Saprissa, após as autoridades locais receberem uma denúncia anônima sobre supostos explosivos no estádio Ricardo Saprissa.

#CostaRica Autoridades culminan revisión de una hora en Estadio Ricardo Saprissa y se descarta presencia de explosivo #Apertura2017 pic.twitter.com/Lt9WIr04gR — Jorge Salazar (@JSalazar9) 3 de setembro de 2017

Os 13 mil torcedores que acompanhavam o confronto deixaram a arena em questão minutos após o alerta. O Ministério da Segurança Pública (MSP) local informou em comunicado que a inspeção feita pelas autoridades descartou a ameaça. “Depois de uma hora de revisões feitas por três equipes da Unidade Canina do MSP, assim como de oficiais da Força Pública e da segurança privada do estádio, foi descartada a presença de qualquer artefato explosivo.”

O ministério também afirmou que essa foi a primeira vez que um estádio de futebol no país foi alvo uma ameaça de bomba. O governo da Costa Rica anunciou que realizará uma investigação para identificar o responsável pelo alarme falso, o que já configura crime, de acordo com a legislação local.

O susto deste domingo deixa as autoridades costarriquenhas em alerta para o jogo da seleção do país contra o México, na próxima terça-feira, no estádio Nacional em San José, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. “Não vamos poupar recursos para garantir a segurança e a ordem antes, durante e depois da partida”, disse o MSP.