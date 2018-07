Falta ao treino tira goleiro Felipe do duelo com o Santos

RIO - Um ato de indisciplina custou caro ao goleiro Felipe. O atleta, que não compareceu ao treino do Flamengo na última sexta-feira, foi vetado pelo técnico Ney Franco para o jogo contra o Santos, neste domingo, em São Paulo.

Felipe, que treinou normalmente na manhã de sábado, o último trabalho do Flamengo antes de viajar para São Paulo, foi informado que não viajaria com o restante da delegação rubro-negra após o incidente do dia anterior, quando apareceu para treinar apenas na parte da tarde. Com isso, Paulo Victor será o titular da equipe no duelo com o Santos e César ficará como opção no banco de reservas.

O problema do goleiro é apenas mais um do Flamengo neste início de Brasileirão. Com apenas cinco ponto até agora e uma vitória no campeonato, a equipe é a atual 16.ª na tabela.

Veja os relacionados do Flamengo para o jogo contra o Santos:

Goleiros: César e Paulo Victor

Laterais: André Santos, João Paulo e Léo Moura

Zagueiros: Chicão, Samir e Wallace

Volantes: Amaral, Cáceres, Luiz Antonio e Márcio Araújo

Meias: Elano, Éverton, Gabriel e Mattheus

Atacantes: Arthur, Negueba, Paulinho e Sartori