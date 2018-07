Falta de consistência na temporada pressiona jogadores do São Paulo

A derrota para a Chapecoense no Morumbi deixou o São Paulo na sexta colocação do Campeonato Brasileiro (19 pontos, seis a menos que o líder Cruzeiro) e voltou a deixar dúvidas sobre a evolução da equipe na competição. Com 11 rodadas, o time tricolor acumula momentos de grande futebol com outros de inoperância coletiva que fazem os torcedores se questionarem até onde pode ir a equipe.

O problema é que o São Paulo conta com um dos elencos mais caros e estrelados do país e tem nomes como Luis Fabiano, Alexandre Pato e, mais recentemente, Kaká, mas até agora não se estabeleceu na competição. A falta de uma sequência tem deixado os jogadores preocupados, já que esperava-se que o time deslanchasse após a pausa para disputa da Copa do Mundo.

"Sabemos que nosso elenco é forte, que se preparou e é um dos mais caros do Brasil. Precisamos fazer por onde e mostrar que essa equipe vale o que falam. É óbvio que recai alguma pressão porque sabemos que as expectativas são altas. A diretoria tem que cobrar, eles nos deram um bom elenco que o (técnico) Muricy (Ramalho) pediu, e a torcida também espera", disse o volante Souza.

Apesar de ver o Cruzeiro já se desgarrar na primeira colocação, Souza acredita que seja cedo para apostar nos mineiros como bicampeões. Na opinião do jogador, falta uma sequência positiva para que o time embale e finalmente ganhe confiança.

"Não conversamos entre nós ainda, mas em casa vi os outros jogos e pensei que poderíamos estar em segundo na tabela isolados, a três pontos do Cruzeiro. Podíamos ter vencido não só por jogar em casa, mas pela nossa torcida estar lá. Precisamos de uma sequência de três ou quatro vitórias para dar mais confiança à equipe", concluiu Souza.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda. O time não tem compromisso no meio de semana e só volta a campo no domingo contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.