Falta de gols na Copa não incomoda técnico do México

"Com 1 a 0 se ganha, com apenas um gol. A Espanha foi campeã do mundo ganhando de todo mundo por apenas um gol de diferença", lembrou Herrera, acrescentando que não fará nenhuma mudança entre os titulares para a última partida pelo Grupo A, na segunda-feira, contra a Croácia.

Com quatro pontos, o México precisa apenas de um empate diante da Croácia para se garantir nas oitavas de final. O certo conforto com que a equipe chega para o confronto final é fruto, segundo Herrera, do ponto arrancado no empate com a seleção brasileira.

"O ponto que ganhamos no jogo contra o Brasil foi importantíssimo, porque, com mais uma igualdade, estamos dentro", disse o treinador. "Mas não vamos entrar pensando em empatar. Vamos entrar para ganhar, porque se você pensa em empatar, corre o risco de perder."

Por terem perdido o jogo de estreia contra o Brasil, ficando um ponto atrás dos México após a segunda rodada, os croatas precisam vencer para conseguir a classificação. E Herrera disse querer aproveitar essa necessidade da Croácia para explorar o contra-ataque e sair com os três pontos da Arena Pernambuco, na próxima segunda-feira, no Recife.

"Eles precisam sair para ganhar, e nós vamos tirar proveito disso para explorar os espaços. A obrigação da vitória é deles, e se dá empate no final está bom para a gente", concluiu Herrera.