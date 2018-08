Falta de gols preocupa técnico do Guarani na sequência da Série B

A situação mudou no Guarani. Se antes a defesa era a preocupação e o ataque é quem garantia os resultados, agora os papeis se inverteram. Equilibrar os dois setores é mais uma missão para o técnico Umberto Louzer na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o empate sem gols diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, na última terça-feira, o Guarani chegou ao quarto jogo seguido sem ser vazado. Porém, já são duas partidas sem balançar as redes adversárias. E isso preocupa o treinador bugrino.

"Aumentamos nossa carga de trabalho defensivo, são quatro jogos sem levar gols, mas também dois que não marcamos. A equipe tem que criar, construir. Temos uma semana cheia para continuar esse equilíbrio defensivo, melhorar o poder ofensivo, e assim, alcançar o objetivo na próxima rodada", comentou Umberto Louzer.

Na quarta colocação, com 37 pontos, o Guarani volta a campo somente na próxima terça-feira, no confronto direto contra o Goiás, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 25ª rodada.