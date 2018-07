Falta de 'medalhões' vira problema no São Paulo para 2016 A proximidade do fim da temporada deixa o São Paulo com problemas maiores a resolver no elenco do que apenas a aposentadoria de Rogério Ceni e as prováveis saídas de Luis Fabiano e Alexandre Pato. O panorama atual do clube aponta para a formação em 2016 de um time com poucos jogadores experientes e apenas dois atletas com mais de 30 anos: o lateral-direito Bruno e o meia Michel Bastos.