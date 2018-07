Falta de pontaria incomoda Palmeiras

SÃO PAULO - Os motivos que fazem o Palmeiras lutar contra a zona de rebaixamento são dos mais diversos e muitos são os culpados. Mas uma coisa tem ficado clara nos últimos jogos e parece atrapalhar cada vez mais: a falta de pontaria da equipe.

Nos últimos cinco jogos, foram apenas três gols marcados - na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro e na derrota pelo mesmo placar para o Inter. Contra Coritiba, Náutico e Bahia, o time cansou de perder gols e não movimentou o placar.

Contra o Internacional, o técnico Gilson Kleina admitiu que apesar de toda polêmica o time perdeu por sua incompetência, decorrente dos gols perdidos. "Criamos boas chances, mas não conseguimos marcar, e isso não pode acontecer. Precisamos ter mais tranquilidade", cobrou o treinador.

E o que tem acontecido ainda mais nos últimos jogos é que o Palmeiras parece cada vez mais dependente do faro de gol de Barcos. Quando o argentino joga bem, geralmente faz gol, mas se ele não está em um dia inspirado, o ataque parece sentir sua falta de inspiração.

No último sábado aconteceu isso. Barcos não fez uma boa partida e, mesmo assim, teve uma excelente oportunidade de marcar um gol, quando o placar ainda estava 1 a 0 para o Palmeiras. No lance, Patrick Vieira se livrou de três marcadores e tocou para o argentino, que assustado chutou forte, mas em cima do goleiro Muriel.

"Não era gol para perder. Foi um erro meu e não tenho o que falar. Eu tinha de estar esperando a bola, mas quando vi ela já estava em cima de mim e só deu para chutar daquele jeito", justificou-se o atacante, que apesar da falha na última partida ainda é o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com 11 gols.

BARCOS E MAIS DEZ

Para se ter ideia do quanto o time depende do atacante, o vice-artilheiro é Mazinho, com quatro gols marcados. Na temporada, Barcos fez 25 gols e também lidera com folga a lista de goleadores da equipe, com Marcos Assunção aparecendo em segundo, com dez.

O Palmeiras tem o segundo pior ataque do Brasileiro, junto com Flamengo, Bahia e Sport, todos com 32. O pior é o Atlético-GO, com 31.