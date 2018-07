Falta de reforços não atrapalha Santos, diz zagueiro

Para o zagueiro Vinícius Simon, este elenco mostrou seu potencial em 2011, quando foi campeão paulista e da Libertadores. "Claro que podemos fazer um bom trabalho mesmo sem reforços. Fomos bicampeões Paulista, campeões da Libertadores. O elenco aqui é bom", declarou, nesta quinta-feira.

Com os principais jogadores do elenco de férias até esta sexta-feira, por conta da disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, alguns jovens, como o próprio Vinícius Simon, terão mais chances de atuar nas primeiras partidas do Campeonato Paulista.

O defensor deverá ser titular na estreia do Santos na competição, diante do XV de Piracicaba, neste sábado, às 19h30, no Estádio Barão de Serra Negra. "É uma oportunidade boa pra nós, que não estávamos jogando. Estamos bem preparados. Agora temos que aproveitar a chance que o Muricy (Ramalho) está nos dando", comentou.