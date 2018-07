Falta de reforços no Palmeiras irrita Gilson Kleina A paciência do técnico Gilson Kleina com a diretoria do Palmeiras parece ter chegado ao fim nesta sexta-feira. O treinador não escondeu a insatisfação com a falta de movimentação do clube no mercado, apesar das diversas reuniões e da lista de reforços pedidos por ele. Até o momento, mais de 20 jogadores deixaram a equipe paulista, enquanto apenas dois (Fernando Prass e Ayrton) chegaram.