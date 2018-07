Falta de reforços pressiona Juvenal no São Paulo

O único contratado até aqui foi o lateral Luís Ricardo, mas Muricy cobra mais jogadores e já deu o recado que o time fará feio no ano que vem se não ganhar novas peças. Até mesmo no caso de Bruno Henrique, da Portuguesa, os valores pedidos assustam e o clube, salvo uma movimentação de última hora, começará o ano sem novos reforços.

Além do jogador da Portuguesa, a diretoria são-paulina estaria sonhando com o volante Jucilei, que tem passagem pelo Corinthians e já avisou o Anzhi, onde vinha atuando, que não quer voltar para a Rússia em 2014. No entanto, o próprio Corinthians seria um concorrente na contratação do jogador.

Outro que estaria na pauta do São Paulo é o atacante Rafael Sóbis, mas a permanência do Fluminense na Série A, definida nesta segunda-feira, deve dificultar o negócio. Com as possíveis saídas de Osvaldo e Aloísio, que têm propostas do exterior, o ataque é um setor que preocupa no clube do Morumbi. O chileno Vargas, que atuou pelo Grêmio em 2013 e está vinculado ao Napoli, foi especulado, mas não deve acertar.