Falta de renovação de laudo faz o estádio do Canindé ser interditado

A Federação Paulista de Futebol interditou o estádio do Canindé por causa da não renovação do laudo de Condições Sanitárias e de Higiene. O documento da entidade foi assinado pelo vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios, Isidro Suita Martines.

De acordo com o documento, enviado ao clube na segunda-feira, a Portuguesa está proibida de realizar qualquer evento esportivo profissional com venda de ingressos organizado pela Federação Paulista de Futebol.

Ao ser notificado, o clube agora busca renovar o laudo para liberar o estádio para atuar na Série A-2 do Campeonato Paulista, já que os outros laudos são válidos até 2017. Segundo apurou o Estado, o Canindé não foi vistoriado recentemente e foi interditado apenas pela ausência de renovação do laudo. Para o presidente do clube, Leandro Teixeira Duarte, é uma questão simples e tudo deve ser resolvido em no máximo 15 dias.

A interdição também acontece poucos dias depois de alguns torcedores organizarem um multarão para limpar das dependências do Canindé. A ação aconteceu no dia 12 de novembro. Depois, no dia 19, alguns torcedores foram novamente ao local para terminar de recolher o lixo.