Falta de vitamina atrasa retorno de Pedrinho ao Corinthians

No dia 21 de agosto, o atacante Pedrinho passou por cirurgia para retirada das amígdalas e a previsão era de que voltasse aos treinos do Corinthians em dez dias. Mais de um mês se passou e o jovem de 19 anos ainda não conseguiu voltar a ser utilizado por Fábio Carille. Falta de vitaminas fizeram com que o atleta perdesse peso e tivesse seu retorno adiado.

A expectativa da comissão técnica é que Pedrinho tenha condições de ficar no banco de reservas na partida contra o Coritiba, quarta-feira, na Arena Corinthians. "Por causa da cirurgia, ele perdeu muito peso e tem que melhorar questões de vitamina no corpo", disse Carille.

Pedrinho ainda tem dificuldades para se alimentar corretamente, o que acaba atrapalhando sua reabilitação. O jogador tem sido tratado com muita cautela pelo treinador, por ser visto como um talento que precisa de cuidados especiais, principalmente por causa de sua questão física.

O atacante, inclusive, poderia ser uma opção para o lugar de Romero, que está com a seleção paraguaia, que enfrentará a Venezuela, na terça-feira, mas a sua condição física impede que Carille o teste como titular. Marquinhos Gabriel deve ser o escolhido para a posição.

"Ele já teve uma participação legal. Iniciou o clássico (com o São Paulo), entrou contra Flamengo, Fluminense e já jogou sob pressão. Agora é ir dando atenção, cobrando igual aos outros e quando tiver oportunidade, ele vai jogar", disse o comandante corintiano.