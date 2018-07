Falta de zagueiros é o novo tormento santista

SÃO PAULO - O empate por 1 a 1 contra o Sport, na Vila Belmiro, evidenciou o desequilíbrio do elenco santista, especialmente na zaga. A contusão do zagueiro Neto, substituído no início do segundo tempo, deixou a equipe praticamente sem peças de reposição. A gravidade da lesão de Neto será confirmada na manhã desta segunda-feira. Bruno Uvini, contratado do Napoli, deve ter sua estreia antecipada.

As contusões prejudicaram o trabalho de Oswaldo de Oliveira para montar a defesa. Gustavo Henrique desfalcará o Santos por, pelo menos, cinco meses após o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O beque terminou o último ano como titular e um dos destaques da geração campeã da Copa São Paulo 2013. Vinicius Simon também se recupera de contusão.

O zagueiro Edu Dracena iniciou nesta semana uma nova etapa de sua recuperação. Após três meses de fisioterapia no Cepraf e exercícios na academia do CT Rei Pelé, o jogador, que teve reconstruído o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, foi liberado para correr. "Já estava até com saudade de correr, bom demais, só de estar aqui sem dor, sem nada já é ótimo. Esse ritmo aqui é horrível, mas vamos com calma para não pular nenhuma parte da recuperação. Minha vontade era ir a campo, dar uns piques, chutar uma bola e ajudar meus companheiros", disse o capitão santista. Sua volta aos gramados está prevista para o mês de junho.