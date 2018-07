'Falta mão de obra no futebol do Catar', diz Paulo Autuori

SÃO PAULO - Não é exagero falar que o presente e o futuro do futebol do Catar estão nas mãos do técnico Paulo Autuori. O renomado treinador brasileiro chegou ao país para dirigir o time olímpico, mas seu trabalho foi tão bem reconhecido que ele se tornou o coordenador das seleções de base e ainda dirige o time principal, substituindo Sebastião Lazaroni, que deixou o cargo no fim do ano passado. Autuori é o responsável por montar um projeto a curto prazo que visa a classificação do Catar para a Copa de 2014 e consequentemente transformar o time em um dos melhores do Oriente Médio para chegar com força em 2022, quando o Mundial será disputado no país. Mas sua missão não é fácil. A escassez de bons jogadores é o grande problema, por isso, tem sido comum recorrer à naturalização de estrangeiros. Em entrevista ao Estado, por telefone, Autuori conta como é lidar com a situação e da importância do Brasil no fortalecimento do futebol catariano.

Qual o nível atual do futebol do Catar?

Acho que tecnicamente o futebol no mundo todo caiu bastante de qualidade individual dos jogadores. Se for comparar com o passado, o Catar tem conquistado resultados bem mais expressivos. Acontece que como o nível caiu, a diferença do melhor para o pior também é minimizada. Antes você era o melhor e sobrava, hoje não existe mais isso.

Sente-se muito cobrado por dirigir o futebol do país?

Uma coisa que eu percebo é que o futebol do Catar tem crescido como o país em um todo. Em termos políticos, o Catar tem um papel fundamental na região e tem ganhado muita visibilidade. Eles querem fazer isso com o futebol também. Por isso estão apostando em contratar jogadores de nomes para os clubes e nos dando uma boa condição na seleção. Mas temos um problema difícil de contornar na hora de montar a seleção, que é a escassez de jogadores.

Falta quantidade ou qualidade?

Um pouco dos dois. O problema é que existem casos de garotos que você vê potencial para se tornar um bom jogador, mas a família não deixa eles jogarem. Querem que eles estudem ou trabalhem. Falta mão de obra. O time tem melhorado, mas sentimos que poderia estar bem melhor. Quando eu dirigia a seleção olímpica, era difícil dar o treino de manhã porque muitos garotos estavam estudando, trabalhando ou no exército. É complicado, mas mesmo com tudo isso eles (dirigentes locais) querem que a seleção apareça bastante e nem pensam tanto em 2022. Querem é jogar a Copa no Brasil. Porque a Copa de 22 todo mundo aqui sabe que vão dar show de organização e estrutura. Já tem estádio climatizado, estão fazendo pontes para ligar Bahrein e Emirados Árabes ao Catar, enfim, hoje a preocupação é já se tornar notícia no Brasil.

Por causa dessa falta de mão de obra que estão querendo naturalizar tantos estrangeiros?

No momento, o que temos muito aqui são estrangeiros que chegam ao Catar para trabalhar, têm filhos e esses jogam na seleção. Sei que tem jovens vindo para cá com esse objetivo (se naturalizar), mas isso ainda é mais um assunto do Brasil do que daqui. Ainda não existe isso na seleção. E tem outra coisa, se o garoto tem talento mesmo ele vai preferir ir para outros centros, como a Europa ou um time de ponta do Brasil, não jogar no Catar.

Quais nacionalidades agradam mais aos catarianos?

Aqui tem muitos árabes, argelinos, tunisianos, egípcios e africanos que são filhos de estrangeiros que vieram para cá. Mas de uns tempos para cá também tem muitos brasileiros e uruguaios ganhando espaço aqui. O que atrai os garotos para a seleção do Catar é a questão financeira, mas o que joga contra é o prestígio. Acho que é preciso ter cuidado na hora de trazer esses jovens para cá.

Podemos imaginar uma seleção do Catar em 2022 cheia de estrangeiros?

Espero que isso não aconteça e não acredito que vá acontecer. Isso não vai criar aquele espírito de seleção que precisa ter. É legal? É, mas não sei se é o melhor para o País. A FIFA criou mecanismos para fazer com que os países tenham mecanismos para guardar seus talentos e passou de dois para cinco anos atuando no país para ele ter a possibilidade de se naturalizar. É claro que se tiver um estrangeiro naturalizado que seja bom ele tem que ser convocado, mas por mim, teríamos que tentar montar um time mais local. Mas ao mesmo tempo, volto naquele assunto, que é a falta de mão de obra. Como disse, é um assunto bem delicado.

No time principal, quantos têm dupla nacionalidade?

Na verdade a quantidade de catares puros no país é pequena. Atualmente temos jogadores dois africanos, um uruguaio e um brasileiro no time. Mas são jogadores de filhos de estrangeiros que moram por aqui faz alguns anos. Por isso eles são considerados jogadores locais.

Por causa dessa questão de naturalizar jogadores, tem muito empresário oferecendo jogadores para você?

Eu nunca dei espaço para essas coisas. Não é nenhum preconceito com empresário, mas é que eu acho que quem tem que ligar com eles é a diretoria, não treinador. Sempre fiz assim nos clubes em que trabalhei e na seleção não é diferente. No caso da seleção de base, eu não escalo jogador e quando era o treinador, não tinha conversa com empresário. Para isso eu sou muito franco e nem gosto muito dessa conversa.

Como está sendo feita a transição dos garotos da seleção de base para o time principal?

Ao longo da minha carreira sempre procurei ter uma ligação dos times de cima com os de baixo e fiz questão que isso se tornasse comum por aqui. Está dando certo. Quando eu estava no Al-Rayyan, o time de aspirantes era feito por jogadores do principal que não tinham oportunidades ou eram punidos. Cortei isso e montei o time só com moleque. A equipe sumiu muito de produção e conseguimos promover bons jogadores. Os resultados apareceram em todos os níveis da equipe e por isso pediram para eu tomar conta de tudo aqui no país. O problema é a falta de jogos. Eu já tive em meu elenco jogadores que em três anos tinham feito só 17 jogos.

Qual a importância dos brasileiros nessa mudança do futebol do Catar?

Muito grande. O grande nome brasileiro no país foi o Evaristo de Macedo, que fez um grande trabalho por aqui em 1992. Depois dele passaram grandes treinadores por aqui. Recentemente a seleção teve o Lazaroni, que praticamente classificou a seleção para a Copa sem perder um jogo sequer. Eu fui muito bem na seleção olímpica e gerenciou as seleções do país. Acredito que a grande diferença do treinador brasileiro é que nós sabemos que futebol não é receita de bolo. Temos que respeitar a identidade e a cultura de um país, sem perder a qualidade. Muitos bons treinadores europeus tentam trabalhar por aqui e não têm sucesso porque tentam atuar da mesma forma que trabalham em seus países. Brasileiro sabe se adaptar rápido ao local onde está.

Pensa em voltar para o futebol brasileiro?

Estava preparado para voltar agora, porque meu contrato terminava em maio, mas apareceram com um projeto muito bom e resolvi ficar mais um pouco e me fizeram quase que uma convocação para eu ficar e não um convite. Não tinha como recusar. Então vamos trabalhar mais um tempo aqui e depois eu volto.