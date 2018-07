'Falta vergonha na cara para todos nós', diz palmeirense Diogo

Após a goleada histórica do Palmeiras para o Goiás por 6 a 0, no Serra Dourada, na noite deste domingo, o meia Diogo afirmou que o problema da equipe não é só técnico. "Falta vergonha na cara para todos nós. Tenho filho e mãe, estão todos sofrendo. Pela história do Palmeiras, isso é inadmissível", afirmou o jogador.

Com a derrota, que iguala o pior resultado sofrido pelo Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro - o outro revés havia sido para o Internacional em 1980 -, o time paulista está na lanterna. Nas últimas seis partidas, venceu apenas uma. "Tem de ser homem para jogar no Palmeiras. Temos de encarar o problema de frente e levantar a cabeça", diz o palmeirense, que teve atuação razoável armando as poucas jogadas de ataque.

Para o lateral Victor Luís, que falhou na saída de bola que originou o terceiro gol do Goiás, o momento é de pedir desculpas aos palmeirenses. "Não temos muito o que dizer. Temos de pedir desculpa para os torcedores e tentar sair desse momento ruim", disse o lateral.

Embora a defesa tenha tido uma desempenho desastroso - pelo quatro gols saíram de falhas de defensores - o jogador afirmou que a culpa não foi só da zaga. “O time inteiro foi mal. Não foi apenas a zaga. O time entrou desligado e não se encontrou durante toda a partida. Temos de pedir desculpas", repetiu.