Faltam sete: São Paulo divulga lista com 19 inscritos no Paulistão

O São Paulo divulgou uma lista provisória de inscritos para o Campeonato Paulista com 19 jogadores, ou seja, sem sete das 26 vagas possíveis pelo regulamento. Hernanes, por exemplo, fora da estreia neste sábado, contra o Mirassol, porque não houve tempo hábil para que seu contrato estivesse regularizado na CBF, não aparece na relação, mas obviamente será um dos "convocados". Os clubes têm até o dia 1º de março para enviar à Federação Paulista a lista completa.

Do elenco do ano passado, não constam na relação o atacante equatoriano Rojas, que se recupera de grave lesão no joelho, sofrida em novembro, e o lateral-esquerdo Edimar, que poderá ser negociado ainda nesta janela, já que virou terceira opção para o setor – atrás de Reinaldo e Léo, um dos sete reforços anunciados até o momento para a temporada.

Por falar em reforços, um deles também não aparece no documento: o atacante Biro Biro, que rescindiu seu contrato unilateralmente com o Shanghai Shenxin, da China, alegando atraso no pagamento de salários, e ainda espera por um desfecho do caso antes de ficar à disposição do técnico André Jardine para partidas oficiais.

Ex-treinador do time sub-20, Jardine não economizou na hora de enviar a chamada "lista B", formada por atletas da base e sem limite de inscrições: nada menos do que 23 jogadores estão relacionados. Para não ocuparem alguns dos 26 espaços da lista principal e por se enquadrarem nos critérios da lista alternativa, Liziero, Helinho e Brenner aparecem nesta segunda.

Jogadores de linha podem ser substituídos somente durante a primeira fase. Em caso de classificação às quartas de final, é permitida a troca de até quatro nomes. Já os goleiros podem ser trocados também durante o mata-mata.

Confira os inscritos pelo São Paulo no Campeonato Paulista

Principal

Goleiros: Jean e Tiago Volpi.

Zagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves e Arboleda.

Laterais: Bruno Peres, Igor Vinícius, Léo e Reinaldo.

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei e Willian Farias.

Meias: Nenê e Everton Felipe.

Atacantes: Diego Souza, Everton, Gonzalo Carneiro e Pablo.

Lista B

Goleiros: Arthur, Denis, Eduardo, Matheus e Thiago Couto.

Zagueiros: Diego, Lucas Fasson, Rodrigo Freitas e Tuta.

Volantes: Cassio, Liziero, Luan e Marcos Júnior.

Meias: Ed Carlos, Gabriel Sara e Igor Gomes.

Atacantes: Antony, Brenner, Fabinho, Gabriel Novaes, Helinho, Jonas Toró e Vitor Samuel.