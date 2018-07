Faltas de Adriano a tratamento dão dor de cabeça ao Fla Mesmo sem contrato com o Flamengo, Adriano mobiliza os dirigentes do clube, preocupados com as faltas do atacante às sessões de fisioterapia. O médico José Luiz Runco, o diretor de futebol Zinho e o vice de futebol, Paulo Cesar Coutinho, se reuniram com Adriano e seu agente, Lucca, nesta terça-feira, no Ninho do Urubu.