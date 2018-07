'Faltou equilíbrio ao São Paulo', admite técnico Autuori

SALVADOR - Há quatro dias no São Paulo, o técnico Paulo Autuori já reconhece quais são as principais dificuldades da equipe. Depois de dizer que o setor defensivo funcionava mal, o treinador criticou, neste domingo, o desequilíbrio do elenco. Na sua reestreia no clube, ele viu o time não conseguir demonstrar qualquer poder de reação e ainda teve que se virar com 10 jogadores, uma vez que Wellington foi expulso.

"Faltou equilíbrio ao nosso time. Uma equipe como o São Paulo não pode se perder psicologicamente, porque isso pesa na balança. O time pode até estar bem fisicamente, mas tem que ter o mental forte também. Por isso, vamos trabalhar esse lado nos jogadores, porque no futebol é impossível vencer se não tiver isso", disse Autuori, em entrevista coletiva.

O treinador terá pouco tempo para tentar levantar a equipe. Nos próximos 27 dias, a equipe fará nove jogos e viajará para Alemanha, Portugal e Japão. Mas Autuori diz que o momento não é de treinar, mas sim de conversar.

"Nós até criamos boas jogadas, mas demos alguns espaços. Vamos trabalhar para corrigir isso e esse é o meu dever. Acredito que neste tipo de situação, a melhor maneira de reverter isso é mais na conversa do que no trabalho de campo mesmo", avaliou Autuori.