'Faltou lucidez na frente do gol para matar o jogo', diz meia do São Paulo

O meia Igor Gomes analisou o empate por 2 a 2 do São Paulo com o River Plate, na noite desta quinta-feira, no Morumbi, pela Copa Libertadores. Para ele, faltou "lucidez" para o time tricolor matar o jogo. O São Paulo abriu o placar, mas permitiu a virada e buscou o empate. Atual vice-campeão da Libertadores, o River não atuava desde 11 março e voltou a treinar no dia 10 de agosto.

"Pecamos em algumas oportunidades que criamos. Tivemos mais chances de ganhar do que o River Plate. Acho importante ressaltar que o time deles ficou parado por um tempo agora, mas já estão há três anos juntos. Lógico que não posso tirar a responsabilidade, tivemos chances de ganhar, mas faltou lucidez na frente do gol para matar o jogo e sair com os três pontos", analisou Igor Gomes.

Com o empate no Morumbi, São Paulo e River estão com quatro pontos no Grupo D da Libertadores. O líder é a LDU, com seis, enquanto o Binacional soma três e ocupa a lanterna. No returno do grupo, o São Paulo joga fora contra LDU e River Plate e encerra a fase em casa diante do Binacional.

"Acredito que nosso time tem competência e condições para conseguir os três pontos fora de casa. Hoje eu vejo o fator casa não tão presente, por não ter torcida. Acredito muito no potencial do nosso time. Para buscar a classificação é ganhar os três jogos", disse Igor Gomes.

O São Paulo viaja no domingo ao Equador para enfrentar a LDU na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe tricolor não joga neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro - o confronto com o Athletico-PR foi adiantado.