Família de Maria Esther Bueno faz parceria com Instituto Tênis

Um dos ícones do tênis brasileiro, Maria Esther Bueno terá seu nome associado ao Instituto Tênis de acordo com parceria firmada entre a entidade e a família da ex-tenista falecida em junho deste ano. A parceria terá por meta ajudar no desenvolvimento de jovens tenistas, com foco em crianças de baixa renda.

"Ela é um exemplo de como o esporte pode ser transformador. O objetivo é que estas crianças possam ter acesso a oportunidades de crescimento pessoal e profissional por meio da imersão no universo do tênis", diz Pedro Bueno, um dos sobrinhos de Maria Esther. Segundo ele, a ex-número 1 do mundo revelou antes de morrer que gostaria que seu nome fosse associado a trabalhos sociais ligados ao tênis.

A família, então, escolheu o projeto Massificação, do Instituto Tênis, que não tem fins lucrativos e tem por objetivo desenvolver jovens talentos do País na modalidade. Seu centro de treinamento conta atualmente com alguns dos melhores juvenis do Brasil. A iniciativa tem como um dos seus principais apoiadores a Fundação Lemann, do bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, ex-tenista, que já defendeu o Brasil e a Suíça na Copa Davis.

"Maria Esther é uma referência absoluta na comunidade do tênis mundial. Associar o seu nome a um projeto como o nosso é uma forma de propagar ainda mais o seu irretocável desempenho nas quadras e, sobretudo, o seu legado. Além disso, acredito que a sua imagem trará ainda mais inspiração aos nossos jovens tenistas", afirma Cristiano Borrelli, diretor executivo do Instituto Tênis.

Segundo o Instituto Tênis, o projeto Massificação completou seu quinto ano em 2018. E tenta disseminar a modalidade por todas as regiões do País através de parcerias com prefeituras, escolas, clubes e centros de treinamento. De acordo com a entidade, cerca de 30 mil crianças já foram beneficiadas pelo projeto. O objetivo é atingir 540 mil num prazo de 20 anos.