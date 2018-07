Família de Rivaldo sofre acidente de carro e esposa está internada

A mulher e a filha de Rivaldo sofreram um acidente de carro na noite desta quinta-feira, no Rodoanel, em Barueri-SP, confirmou o ex-jogador por meio de publicação em sua página no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos e mensagens na internet.

Pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002 e eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 1999, o ex-meia publicou fotos do carro destruído no acidente, assim como outras duas imagens na qual a sua esposa, Eliza Kaminski Ferreira, e a filha, Tamirys Ferreira, aparecem com colares cervicais.

Tamirys já recebeu alta do hospital, enquanto Eliza ainda está internada, mas não corre risco de morte. "Deus, muito obrigado pelo livramento da minha esposa e da minha filha neste acidente de carro na Rodoanel (SP), minha esposa ainda continua no hospital e minha filha já teve alta. Deus é fiel", escreveu Rivaldo ao comentar o ocorrido.

Prestes a completar 44 anos de idade no próximo dia 19, Rivaldo chegou a atuar pelo Mogi Mirim no ano passado, quando resolveu adiar sua aposentadoria, anunciada 16 meses antes em 2014, para ajudar o clube que ele chegou a presidir - na época, a equipe estava na luta para não ser rebaixada da Série B para a Série C do Brasileiro, mas o time acabou caindo para a terceira divisão nacional meses depois.

No dia 14 de julho do ano passado, o craque também entrou para a história do futebol ao atuar ao lado do filho, Rivaldinho, em um jogo do Mogi Mirim no qual ambos marcaram gols na vitória por 3 a 1 sobre o Macaé, justamente pela Série B. Ele, porém, acabou se aposentando menos de um mês depois, em 12 de agosto, por não suportar mais as dores no joelho direito, operado também no ano passado.