Família Glazer descarta vender Manchester United

Os proprietários do Manchester United insistiram nesta sexta-feira que não vão escutar qualquer oferta de compra do clube inglês. A declaração foi depois que o clube entregou uma atualização trimestral sobre os seus resultados financeiros no final de uma temporada marcada por protestos de torcedores contra a família Glazer.

Os torcedores estão furiosos com o aumento da dívida que dificulta a capacidade do clube de competir no mercado de transferências. E um grupo que se autodenomina Red Knights poderia fazer uma oferta de compra com o objetivo de tirar o clube das mãos da família Glazer.

No ano passado, os Glazer teriam rejeitado uma proposta de 1,5 bilhão de libras de um grupo do Catar. "O conselho notou a especulação recente da imprensa sobre uma possível oferta pelo Manchester United. Os proprietários continuam plenamente comprometidos com seu compromisso a longo prazo com o clube. Manchester United não está à venda e os proprietários não aceitarão qualquer oferta", afirma, em nota oficial.