Família Rubio leva seis mulheres ao Japão

Ir ao estádio com o pai se tornou rotina. E até a mãe, Lourdes Rubio, 64, que torce para o Palmeiras, entrou na onda. Ela garante que está indo ao Japão apenas para cuidar da família.

O tempo passou, a família aumentou e hoje são seis mulheres 'alvinegras' indo atrás da conquista do Mundial. "Aqui quem manda são as mulheres. É a maior loucura que estamos fazendo; o encontro de três gerações", conta Samantha, mãe de Pérola, 8, e Cristal, 3, que canta, sob os olhares orgulhosos dos pais, todo o hino do time.

Com uma bailarina corintiana estampada na camiseta, a pequena Pérola aguarda seu voo com destino ao Japão no aeroporto. E ela já sabe o que dará sorte ao time: "Eu ia levar um pé de colho, mas não tem. Então vou entrar com o pé direito, com minha corrente de São Jorge e com a mesma blusa que eu usei na Libertadores, contra o Boca. E meu binóculo preto, não quis comprar rosa, para ver os gols do Corinthians de perto".

Confiantes, elas garantem que ser corintiana 'está no DNA', e não se inibem diante de um público ainda majoritariamente masculino."Hoje, a mulher no estádio tem o mesmo papel que o homem. Torce igual, xinga igual, leva bandeira", afirma Silene.

Fãs de Emerson Sheik, elas brigam pelo time e não admitem pensar na derrota. Cada uma do seu jeito, não abandonam a vaidade, mesmo indo ao estádio de calça larga e camiseta. "Um lápis no olho, um rimelzinho, um batonzinho... Não dá para descer do salto", brinca Samantha.

Mas, se for para dar sorte, elas garantem que não trocam nem de calcinha. "Eu uso a mesma todo jogo", revela Silene, para surpresa de Dona Lourdes, a mãe palmeirense. No guarda-roupa e na mala, só uma cor não é permitida."Todas as roupas verdes que eu tenho foram presentes e eu me livro de todas. Nada como um pretinho básico, né?"