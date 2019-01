Famoso por deixar Lucas Lima 'no bolso', Matheus Sales é emprestado pelo Palmeiras

O volante Matheus Sales vai defender o Novorizontino no Campeonato Paulista emprestado pelo Palmeiras. Revelado nas categorias de base do clube alviverde, o jogador ficou marcado no clube pela boa atuação na final da Copa do Brasil de 2015, quando marcou o meia Lucas Lima, então no Santos, e começou a ser lembrado pela torcida por ter colocado o adversário "no bolso".

Matheus Sales foi apresentado nesta quarta-feira no novo clube pelo diretor-executivo Luiz Carlos Goiano. "Fui muito bem recepcionado, o Novorizontino é um clube com uma estrutura muito boa. Cheguei faz pouco tempo, mas estou bem feliz aqui. Espero que juntos, possamos fazer um grande Paulistão e assim retribuir ao torcedor com muito esforço e dedicação", comentou.

A brincadeira sobre a marcação em Lucas Lima marcou inclusive a chegada do meia do Santos ao novo clube. Em novembro de 2018, ao ser anunciado como reforço pelo Palmeiras, o meia recebeu as boas vindas de Matheus Sales. No Twitter, o volante escreveu: "Agora sim tá liberado!Brincadeiras à parte, grande jogador e desejo boa sorte no Verdão".

Além do Palmeiras, Matheus Sales teve passagens pelo América-MG, Bahia e Figueirense. O jogador de 23 anos poderá estrear pelo Novorizontino já nesta quinta-feira. O time do interior recebe em casa o São Paulo, pela segunda rodada do Estadual.